Alfonso D'Apice entra nella Casa e Tommaso vola a Madrid per incontrare Maica: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello in onda lunedì 4 novembre su Canale 5

Lunedì 4 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l'esito del televoto decreterà chi tra Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria dovrà abbandonare il gioco.

Dopo l’ingresso di Federica, è pronto a varcare la Porta Rossa il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Come reagiranno la ragazza e gli altri concorrenti?

Prosegue la contaminazione tra Grande Fratello e Gran Hermano. Tommaso, infatti, volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia con Mariavittoria sembrava essere decollata. Mariavittoria, dopo le tensioni intercorse, avrà un confronto con Shaila.

Diletta Leotta, che debutta alla conduzione de La Talpa in onda da martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 e con formati ad hoc in anteprima su Mediaset Infinity - sarà la protagonista di un gioco che coinvolgerà la Casa.

Infine, una dolce sorpresa per Shaila che potrà incontrare il papà Cosimo.

