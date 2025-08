Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 5 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 5 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 5 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, con la complicità di Sinan, Ender parla con Zehra. Ender simula un incidente con la macchina di Zehra per chiamare Halit. Dopo il finto incidente, Halit incontra Zehra ed Ender. Alihan vuole raggiungere Zeynep negli Stati Uniti. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

