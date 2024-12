Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti è rimasta delusa dal comportamento di Amanda Lecciso. La ragazza avrebbe notato alcuni cambiamenti dell'amica: "Non riconosco la persona che c'era prima. Vedo un'Amanda differente".

Mariavittoria ritiene che Amanda si stia allontanando da lei per entrare nelle dinamiche di alcuni inquilini come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

"Voglio bene a Lorenzo. Se voglio parlarci, lo faccio" così Amanda risponde alle accuse di volersi inserire forzatamente in alcune dinamiche della Casa.

Mariavittoria crede che il nuovo comportamento di Amanda abbia un secondo fine legato alle dinamiche del reality: "La mia sensazione è che pensi più al gioco".

Mariavittoria, le scuse ad Amanda: "Sei la migliore qui dentro"

Le accuse di Mariavittoria hanno molto turbato Amanda che è scoppiata in lacrime. Dopo il battibecco, la ragazza romana ha voluto scusarsi per le sue parole: "Ti voglio un mondo di bene, sei la persona migliore qui dentro".

Mariavittoria teme di essere stata fraintesa: "Se ti dico delle cose non lo faccio con cattiveria. Mi dispiace per come ti ho trattato".

La ragazza si è poi messa in discussione: "Mi manca l'Amanda schietta, ma forse sono cambiata io".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE