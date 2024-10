Dopo un'accesa discussione, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, riescono a parlare chiaramente e risolvere le incomprensioni nella Casa del Grande Fratello.

"Se c'è qualcosa che non va o vedi che ho degli atteggiamenti che non ti piacciono, basta che me lo dici. Bisogna parlarne" dice Yulia. "In passato, - ammette Mariavittoria - nelle discussioni sono finita dalla parte del torto per il mio atteggiamento".

La ragazza sembra mostrare amarezza per i gruppi che sembrano essersi creati all'interno della Casa tra le inquiline. Durante il loro chiarimento, Mariavittoria e Yulia si stringono in un lungo abbraccio.

Che cosa è successo tra Yulia e Mariavittoria al Grande Fratello?

Yulia e Mariavittoria avevano avuto uno scontro a causa di un malinteso: Mariavittoria Minghetti aveva notato che Yulia bisbigliava qualcosa all'orecchio a Ilaria. La ragazza aveva pensato che le due donne stessero parlando di lei.

"Io non parlo mai di te, Mariavittoria. In quel momento mi è stata riferita una cosa da Ilaria e me l'ha detta all'orecchio, ma non riguardava te" aveva spiegato Yulia.

Yulia e Mariavittoria erano tornate sull'argomento poche ore dopo il litigio. Yulia aveva voluto dare un consiglio a Mariavittoria: "Non tenerti le cose dentro, perché alimenti una cosa che non c'è".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE