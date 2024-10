Grande Fratello, tensione tra Yulia, Mariavittoria e le Non è la Rai

Nella Casa del Grande Fratello, a causa di un malinteso, scoppia una discussione tra Yulia Bruschi, Mariavittoria Minghetti e le Non è la Rai.

Mariavittoria Minghetti ha notato nei giorni scorsi che Yulia bisbigliava qualcosa nell'orecchio a Ilaria e ha pensato che le due donne stessero parlando di lei. Per questo motivo, supportata anche da Eleonora e Jessica, ha chiesto un confronto con le altre concorrenti.

Durante la discussione in piscina, Yulia cerca di dare una spiegazione: "Io non parlo mai di te, Mariavittoria. In quel momento mi è stata riferita una cosa da Ilaria e me l'ha detta all'orecchio, ma non riguardava te".

Anche Ilaria dice di aver notato uno strano atteggiamento di Mariavittoria nei suoi confronti e vuole capire il motivo per cui lei e Jessica sono così prevenute. "Come voi avete questa percezione, anche noi ce l'abbiamo", sostiene Mariavittoria.

Pamela cerca di fare da paciere: "Lo sbaglio l'abbiamo fatto tutti. Partendo dal presupposto che si sono create due fazioni, è molto facile puntare il dito l'una contro l'altra perché si è prevenute. Io credo che siamo un gruppo di donne molto intelligenti, dunque quanto ci vogliamo soffermare su questo giochetto? Non ne vale la pena. È più saggio che se due persone non si piacciono, stiano distanti".

Mariavittoria e Yulia si sono chiarite?

Poche ore dopo, le due ragazze si ritrovano insieme e si confrontano su quello che è successo. "Ti consiglio di non tenerti le cose dentro, perché alimenti una cosa che non c'è", consiglia Yulia a Mariavittoria.

"Ho notato che una ragazza è prevenuta verso l'altra. Questa è una cosa che dobbiamo risolvere", dice Mariavittoria.

Pace fatta tra le due coinquiline?

