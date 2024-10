Nella Casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti al televoto temono di dover abbandonare il programma. Tra questi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, le quali si lasciano andare a un pianto liberatorio.

Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello: "È un gioco"

In giardino, Mariavittoria Minghetti sembra essere preoccupata per il risultato del prossimo televoto. Accanto a lei, Eleonora Cecere cerca di consolarla: "Stai tranquilla. Speriamo che non esca nessuno di tutti quelli che sono in nomination". "È un gioco", dichiara la concorrente.

Amanda Lecciso al Grande Fratello: "Mi sono affezionata a questa casa"

Javier Martinez vede Amanda Lecciso particolarmente turbata e cerca di starle vicino. "Devi essere contenta di quello che stai vivendo. Prendi sempre per buono quello che vivi" dice il pallavolista. I due poi si stringono in un lungo abbraccio.

"Mi sono affezionata a tutto, alla Casa, a voi. Non pensavo fosse una cosa così bella. Quando sono entrata, credevo di volermene andare subito. Ci ho messo il cuore" dichiara Amanda.

Javier la incoraggia a credere di più in se stessa: "Non sentirti debole. Ogni volta che sei andata in nomination, pensavi di uscire. Devi essere più forte, perché tu vali".

Grande Fratello: chi sono i concorrenti in nomination?

Nel corso della puntata di lunedì 21 ottobre del Grande Fratello, Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti sono i concorrenti più nominati dagli inquilini della Casa.

Alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati saranno immuni e dovranno compiere una scelta non facile sul destino degli altri inquilini.

