Maria Monsè e Perla Maria Paravia, concorrenti Grande Fratello.

Maria, all’anagrafe Maria Concetta La Rosa, ex volto di Non è la Rai, diventa molto popolare conducendo la trasmissione Go kart su Rai 2, prende parte a qualche film Io e il re, Ragazzi della notte, Annaré, fa l’opinionista in varie trasmissioni come La Fattoria o La pupa e il secchione. Ad un certo punto della sua vita, Maria, decide di dedicarsi anche ad altro e pubblica 7 libri, apre anche un negozio di abbigliamento in Sardegna, un B&B nel quartiere Flaminio di Roma, firma una linea di moda in vendita in un negozio di Trastevere e continua a presentare qualche serata di gala. Già concorrente della terza e della sesta edizione del GF Vip, nel 2023 partecipa alla seconda edizione di Back to School. Nel 2021 pubblica il suo primo brano musicale dal titolo Io vivo.

Dal 2006 Maria è sposata con Salvatore e sono genitori di Perla Maria, 18 anni.

Perla Maria, 18 anni appena compiuti è molto complice della mamma e insieme si dedicano, spesso e volentieri, a creare contenuti per i social, dai video su Youtube ai balletti su Tik Tok. Maria l’ha coinvolta in TV sin da quando era piccola e Perla Maria si è sempre sentita a proprio agio davanti alle telecamere. Oggi Perla Maria è cresciuta, è diventata un po’ ribelle e reclama spazio e autonomia. Sostiene di essere in qualche modo “ostaggio” delle paure e delle paranoie della madre che vuole ancora tenerla chiusa in una gabbia dorata. Determinata a diventare medico, per ora, essendo cresciuta a suo dire a "pane e GF", corona il suo sogno di entrare nella Casa.