"Amore mio, ho bisogno di raggiungerti. Credevo che fosse più facile, che avrei sostenuto tutto e invece non è così". Durante la puntata del 23 dicembre del Grande Fratello, arriva un audiomessaggio da parte di Alessandro, il compagno di Luca Calvani.

Alessandro continua: "Sono passati ormai tre mesi e la tua assenza e quanto sta accadendo mi stanno facendo processare quanto mi manchi, quanto ho voglia di abbracciarti, baciarti. Questo bel ricordo di noi spesso è disturbato e, proprio per il suo rispetto, ho bisogno che tu chiarisca questa situazione. Non posso venire io, devi pensarci tu. Non voglio che tu pensi che quello che sta accadendo mi vada bene e vorrei che il mio nome non venisse più utilizzato da persone che non sanno chi sono e che non sanno chi siamo. Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori. Mi fido di te, so chi sei e sai quello che sei per me. Non dare mai più modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo. Non permettere mai a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Non ti meriti quello che stai vivendo, ma ti deve servire come lezione. Difendimi, difendici. Ti amo".

In confessionale, Luca si commuove per le parole di Alessandro e si lascia andare a una lunga riflessione, riconoscendo la sua presunzione e la leggerezza con cui ha gestito la situazione con Jessica Morlacchi: "Forse sono stato presuntuoso e mi dispiace perché lui non se lo merita", ammette.

Jessica, infatti, ha percepito un interesse da parte di Luca, che, però, ha negato categoricamente. Nonostante gli abbracci stretti e le confidenze sotto le coperte, Luca afferma che il suo comportamento era solo frutto di un'amicizia, cercando di rimanere fedele a sé stesso e al suo legame con Alessandro, il suo compagno.

Concludendo il suo pensiero, Luca promette: "Ti prometto di non farti mai dubitare della mia fedeltà e del mio amore".

