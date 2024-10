Al Grande Fratello, tensione alta tra Lorenzo ed Helena che sembrano non essere più interessati ad approfondire il loro rapporto

Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes hanno avuto un'accesa discussione in cucina. Tutto è partito da una domanda: Lorenzo voleva sapere se Helena avesse parlato con Luca Calvani del loro rapporto.

Secondo Lorenzo, Helena avrebbe risposto alla domanda in maniera poco gradevole e ciò ha fatto innervosire il ragazzo: "Helena, perché parti in quarta così? Con te non riesco a parlare. Sei agitata".

Helena replica all'inquilino: "Non sono agitata, ti sto solo dicendo che non è che tutte le volte che parlo con Luca, tu devi pensare che stiamo parlando di te".

"Non siamo compatibili, punto e basta", conclude Lorenzo. Nel giardino della Casa, il ragazzo spiega a Michael di provare fastidio nel sapere che Helena e Luca parlano di lui alle sue spalle.

Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: "È solo un amico"

Durante la puntata di giovedì 3 ottobre del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva chiesto a Shaila Gatta di chiarire il suo interesse verso Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

"Qui tre giorni valgono come dieci quindi subito dopo la puntata ho voluto parlare con tutti e due. Sono arrivata a un conclusione: Lorenzo più di un amico non può essere" aveva ammesso Shaila Gatta.

Il ragazzo, evidentemente sorpreso, aveva replicato: "A me non era così chiara la cosa dell’amico".

