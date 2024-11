Lorenzo Spolverato in lacrime a Shaila Gatta: "Mi sono innamorato di te"

Lorenzo Spolverato si trova da alcuni giorni nel Tugurio del Grande Fratello, insieme ad altri inquilini isolati dal resto della Casa. In occasione del suo compleanno, l'inquilino rivolge delle dolci parole a Shaila Gatta: "Tu sei una cosa troppo forte per me. Sei il regalo più grande di questa esperienza". Dopo questa dichiarazione d'amore, Lorenzo scoppia in lacrime.

Shaila Gatta, anche lei commossa, sente sempre più la mancanza di Lorenzo: "Volevo festeggiare con te oggi. Sono tornata bambina grazie a te. Mi hai fatto una magia, sono innamorata persa di te. Fuori di qui, voglio costruire tante belle cose con te".

"Mi sono innamorato di te, non so come sia successo" conclude Lorenzo.

Lorenzo Spolverato compie gli anni: i festeggiamenti nella Casa

Allo scoccare della mezzanotte, tutti i concorrenti hanno festeggiato Lorenzo Spolverato, che ha compiuto 28 anni. Uscendo dal confessionale, Lorenzo è stato travolto dall'affetto dei suoi compagni del Tugurio, che gli avevano preparato alcuni cartelloni e un dolce con le candeline.

Gli inquilini della Casa invece si sono posizionati davanti all'oblò che li divide dal Tugurio con lo spumante per brindare in onore di Lorenzo. Era presente anche Shaila, che ha mandato alcuni baci a Lorenzo attraverso il vetro.