Le Non è la Rai (Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi)

Ancora amiche dopo tanto tempo, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, sono tre tra le più celebri ragazze di Non è la Rai. Eleonora, 45 anni, esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni, con Non è la Rai. È stata una bimba prodigio e, durante la sua carriera, ha lavorato con grandissimi nomi come Fellini, Gassman, Scola, Castellitto, Garinei e Giovannini e Pingitore. La pandemia interrompe bruscamente gli impegni sul palcoscenico ed Eleonora si reinventa mettendosi a lavorare come vigilante. Sposata con il regista Luigi Galdiero, è madre di Karol nata nel 2013 e Marlene nel 2015.

Pamela, 47 anni, prima di partecipare a Non è la Rai, a soli 13 anni aveva già esordito con Piccoli Fans condotto da Sandra Milo, dove imitava Donna Summer, Madonna e Michael Jackson. Nel 1989, partecipa a Domenica In, condotto da Edwige Fenech, e qui la nota Gianni Boncompagni che era il regista. L’anno successivo approda a Non è la Rai e partecipa a tutte e quattro le edizioni. Negli anni Pamela si dedica al canto, al teatro e ancora tanta tv: nel 2022 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Dal 2019 è legata a un uomo di dieci anni più giovane, con il quale ha avuto una bimba, Futura (2020). Pamela ha altre due figlie nate dal matrimonio con Gianluca Pea, Alice (2003) e Angelica (2016). Ilaria, 48 anni, partecipa a Non è la Rai dal 1991 al 1995 e prende parte a tutte le compilation musicali dello show. Inizia poi a lavorare per i fotoromanzi e partecipa come ospite a Doppio Lustro, Ok, il prezzo è giusto!, Zelig, Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Nel 2000, un aneurisma cerebrale le ha fatto mettere in discussione i piani per il suo futuro. Attualmente fa la badante per una signora novantenne, la quale, dice, le ha cambiato la vita con i suoi saggi consigli. Legata da quattordici anni a Daniele Brunone, Ilaria ha due figli nati da due diverse relazioni: Rocco (2004) e Riccardo (2015). Il suo primo fidanzatino, a 12 anni, è stato Pietro Taricone.