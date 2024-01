Le lacrime di Giuseppe Garibaldi per la sorpresa di mamma e fratello

Nella puntata di martedì 23 gennaio, il concorrente del Grande Fratello riceve una sorpresa speciale per il suo compleanno: in studio incontra il fratello Nicola, mamma Pasqualina e i suoi amici

Per il suo compleanno, il Grande Fratello ha organizzato una serie di sorprese per Giuseppe Garibaldi. Durante la puntata di martedì 23 gennaio, il concorrente viene invitato in studio dove incontra il fratello Nicola e la mamma Pasqualina.

Garibaldi non riesce a trattenere le lacrime ascoltando le parole di Nicola: "Le nostre strade si sono divise nel corso degli anni. Siamo cresciuti, ma noi non saremo mai divisi perché c’è un filo rosso che ci lega. Nonostante la distanza, non saremo mai divisi e saremo sempre una famiglia", dice il fratello. "In questi quattro mesi i cambiamenti sono tanti, ma i tuoi valori non sono mai cambiati, perché tu sei un ragazzo altruista, umile, onesto, un ragazzo che io ammiro perché mi ha insegnato tanto e se io oggi sono così è per merito tuo. Sono contento così come sono e ti devo dire grazie. Rimani sempre come sei perché sei il numero uno".

Ma le sorprese non sono finite per Giuseppe Garibaldi: dopo aver riabbracciato il fratello e la mamma, in studio entrano i suoi amici suonando la tarantella.

Non sono le uniche emozioni della serata per il concorrente: Garibaldi e Anita Olivieri hanno raccontato il loro profondo rapporto di amicizia: "Per me questo è amore, lui mi ha salvata", dichiara la concorrente, "È un bene che va oltre a tutto".

