Javier Martinez, le lacrime per la madre e l'incontro con papà Mariano

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre, Javier Martinez rivive i ricordi della madre, scomparsa quando lui aveva solo 13 anni. "Per me è stato difficile, ma per i miei fratelli ancora di più perché dovevano sopperire alla mancanza di una madre".

Il padre, Mariano, fa visita a Javier al Grande Fratello: "Non sprecare il tuo tempo con gente che non se lo merita. Sono orgoglioso di te, molto fiero. Nessuno qua sa tutto quello che hai sofferto. Hai sempre cercato di fare del bene a tutti". Il padre ricorda anche la sua compagna Beatrice, scomparsa, descrivendola come una persona "molto dolce" che sapeva ascoltare e che diceva sempre: "Dopo la tempesta esce il sole".

Javier Martinez e suo suo papà Mariano

Nonostante il dolore passato, Javier Martinez dice di voler sempre guardare al lato positivo della vita, consapevole che, come lui stesso dice, "a volte non tutti i mali vengono per nuocere".

