Al Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez si ritagliano un momento di calma per chiarire alcune questioni emerse durante la quarantesima puntata del reality, riguardo il comportamento della modella con Lorenzo Spolverato. "Quando avete fatto il gioco della recitazione, ho notato un abbraccio, uno sguardo un po' diverso", afferma Javier, riferendosi in particolare al casting lanciato da Lory Del Santo durante la precedente puntata del reality. E prosegue: "Siccome voglio vedere quello che tu vuoi veramente, stai da sola adesso e vedi dove vai". "Se tu vai per questa strada, io sono molto orgogliosa, te lo dico sinceramente", lo ammonisce Helena e poi spiega: "Tu vuoi paragonarti a lui, è questo il tuo problema. Ma quello che ho con te, non ce l'ho con lui", collegandosi proprio alla complicità emersa in passato con Lorenzo. Javier non cede e chiarisce: "Non è questione di gelosia, è questione di insicurezza mia nei tuoi confronti".

Javier Martinez a Helena Prestes: "Io mi voglio staccare un pochettino"

I dubbi di Javier sembrano aumentare e, al termine della diretta, dopo aver scoperto attraverso una clip la vera posizione di Helena nei confronti di Lorenzo Spolverato, cerca un confronto con lei. "Io mi voglio staccare un pochettino - è la decisione del pallavolista, che non arretra rispetto ai tentativi di chiarimento della modella brasiliana - Rispetta i miei dubbi". "Stiamo staccati perché è quello che voglio", ribadisce ancora una volta Javier: "Adesso voglio vedere che fai, non ti voglio limitare".

