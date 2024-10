Javier Martinez su Shaila Gatta: "Essere liberi non significa comportarsi male"

Al Grande Fratello, Javier Martinez è rimasto molto deluso dal comportamento di Shaila Gatta e si confida con Helena Prestes nella cucina della Casa.

"Fino a qualche giorno fa ero molto rancoroso. Oggi ti dico che ho troppo rispetto per le donne e non vorrei vederla in difficoltà" così il pallavolista rivela a Helena di essersi calmato dopo aver riflettuto sulle parole pronunciate da Shaila.

Javier non intende però ignorare come è stato trattato dall'ex velina: "Essere liberi e chiari non significa comportarsi male e lei si è comportata male. Se sei veramente coraggiosa, ammetti che hai sbagliato".

Helena rimane colpita dal discorso di Javier e lo sostiene. "Secondo me viene da te questo, ti fa sentire più leggero. Eri arrabbiato, si sentiva". La modella brasiliana spera che Javier e Shaila possano chiarirsi il prima possibile.

Javier Martinez e Shaila Gatta, la dichiarazione e l'allontanamento

Fin dai primi giorni nella Casa del GF, Javier Martinez e Shaila Gatta avevano condiviso dei momenti di grande affetto e complicità.

Durante la puntata del 21 ottobre del GF, Javier si era dichiarato a Shaila: "Io ho già detto quello che provo a Shaila. Ti ho detto che tu sei una persona che mi fa battere il cuore".

Tuttavia l'ex velina non provava gli stessi sentimenti nei confronti di Javier: "Io purtroppo non sento un trasporto come il suo. Ho cercato di essere sincera".

La partenza di Shaila insieme a Lorenzo Spolverato per la Casa del Grande Fratello spagnolo ha permesso ai due di vivere a pieno la loro complicità e passione.

