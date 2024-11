Le due ex ragazze di Non è la Rai si scontrano dopo alcune critiche di Ilaria Galassi verso Pamela Petrarolo

Nel corso della puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini chiama Ilaria Galassi nel confessionale per parlare del suo rapporto con Pamela Petrarolo.

L'amicizia tra le Non è la Rai sta attraversando un momento di attriti e incomprensioni e Ilaria ha espresso agli inquilini della Casa la sua insofferenza verso l'atteggiamento dell'amica. "Pamela ha un carattere esplosivo rispetto a me. Io con gli anni sono diventata una persona introversa, spesso mi sento un pesce fuor d’acqua. Lei a volte ha un’energia esplosiva e usa un tono che io non accetto, ma credo sia un mio problema. Ho parlato con lei", spiega Ilaria al conduttore.

Dopo aver ascoltato le critiche di Ilaria Galassi in una clip, Pamela Petrarolo scoppia in lacrime e non accetta le accuse rivolte dalla sua compagna di squadra.

"È un pugnale per me", dichiara Pamela in lacrime, "Io veramente penso di essere molto leale. Io non dico niente di lei. Io pago lo scotto di essere molto protettiva. Io non la sovrasto mai. A me dispiace per questa percezione che lei ha. Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri e non con me".

Ilaria Galassi contro Pamela Petrarolo

"Io ho avuto delle percezioni, non avevo il coraggio di dirtelo e ho parlato con Luca", replica Ilaria.

Alfonso Signorini coinvolge nella discussione Eleonora Cecere: "Mi dispiace vedere tutto questo. Tu hai un carattere prevaricante e all’interno della Casa esce ancora di più. Tu devii entrare e dire la tua e le persone possono sentirsi messe da parte".

Dopo un'accesa discussione tra le due, il conduttore chiede: "Vuoi continuare questa avventura da sola o vuoi continuare da sola?"

Ilaria Galassi sembra mettere in discussione la sua presenza al GF: "Io stavo pensando di uscire. Non riesco ad esprimermi, credo che sia un problema mio. Sono una persona che parla poco. Non mi sento bene. Mi dispiace non aver detto tutto a Pamela. Io sono una donna sensibile, ma ho sbagliato"

"Io preferirei giocare da sola. Visto che lei non si fida di me", è la risposta decisa di Pamela Petrarolo.

Nonostante le risposte delle due inquiline, il Grande Fratello ha preso un'importante decisione: Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo continueranno a giocare in coppia.

