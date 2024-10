Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si avvicina a Helena Prestes e prova a parlare a cuore aperto con l'inquilina dopo l'inizio della sua storia con Lorenzo Spolverato.

La passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è scoppiata durante la settimana trascorsa al Gran Hermano. Prima del loro viaggio, Helena e Lorenzo erano stati molto complici nella Casa.

Shaila racconta i suoi sentimenti per Lorenzo e la confusione provata nei confronti di Javier Martinez: "Lorenzo mi ha messo in confusione. Mi è partita una lotte interiore. Io frequentavo Javier e mi volevo convincere che fosse la cosa giusta. Nel frattempo c'era Lorenzo che è tornato e io mi sono sentita in difficoltà".

"Io non posso più mentire a me stessa. Credo di essere innamorata di Lorenzo. Mi batte il cuore, sento emozioni, mi sento viva", confida Shaila.

Helena Prestes si allontana da Shaila Gatta

"Non posso stare in mezzo a questa cosa", commenta con poche parole Helena. Shaila vorrebbe stare vicino all'inquilina visibilmente scossa per l'accaduto: "Io ci tengo a te e so che non stai bene. Mi fa stare male che non mi parli. Ogni tanto se ho uno spazio per dirti due cose lo faccio volentieri"

"Io voglio più spazio. Preferisco digerire meglio", conclude Helena Prestes.

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato avevano avuto alcuni scontri con Helena Prestes e Javier Martinez.

Helena Prestes aveva accusato Lorenzo per il suo comportamento: "Non sei mai stato chiaro. Non voglio ascoltarti".

Le lacrime di Shaila Gatta: "Troppe cattiverie"

Il rientro nella Casa del Grande Fratello era stato particolarmente difficile per Shaila Gatta.

L'ex velina si era sfogata con Lorenzo Spolverato per le critiche ricevute dagli altri concorrenti. "Io non sono una che litiga, non parlo mai male di nessuno", dichiara Shaila in lacrime.

