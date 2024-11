Dopo aver trascorso alcuni giorni molto difficili, Helena Prestes rivede la sua amica Dayane Mello nel corso della puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello.

Dopo essere stata una delle protagoniste dell’edizione 2020 del reality, Dayane rientra nella Casa per incontrare Helena e darle tutto il suo supporto: “Sorella mia, sono tanto fiera di te, sei cresciuta tanto. Sei cambiata molto. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e quanto cose abbiamo passato insieme. Sai quante cose belle abbiamo vissuto insieme. Ti ricordi il supporto che mi hai dato prima di entrare al GF".

"Ci siamo amate e odiate, ma questo fanno le sorelle. Sto vivendo un film, sono troppo orgogliosa di te. Devi essere forte e non devi mollare”, aggiunge Dayane visibilmente emozionata.

Dayane Mello e Helena Prestes

Helena corre ad abbracciare l'amica e le chiede alcuni consigli su come affrontare i contrasti con gli altri inquilini: “Come faccio a dire la mia se a loro non piace?”. “Devi essere sempre te stessa”, risponde Dayane.

Alfonso Signorini chiede alle due modelle come è nata la loro amicizia. “Eravamo in Cile, entro in questo appartamento e stavo facendo la mia prima esperienza come modella. Helena si stava truccando e mi ha accolto con tutto l’amore del mondo. Helena è la sorella che Dio mi ha dato. Le sorelle fanno così”, racconta Dayane.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE