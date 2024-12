Durante "una cena della verità", Helena Prestes sceglie di portare con sé Lorenzo Spolverato nel Tugurio del Grande Fratello. La showgirl aveva ricevuto molti voti alla domanda chi non vorresti a tavola con te: successivamente, aveva avuto il potere di decidere con chi vivere in Tugurio.

La ragazza sceglie Lorenzo dividendo nuovamente la coppia di innamorati formata da Shaila e Lorenzo. Shaila Gatta era rimasta spiazzata dalla notizia mentre la Casa si è scagliata contro la showgirl.

Alfonso Signorini chiede a Helena i motivi della sua scelta. “Ho trovato l’occasione perfetta per avvicinarmi con Lorenzo in Tugurio”, dichiara la modella. “Se io vedessi onestà, lei potrebbe parlare tranquillamente con Lorenzo. Pe tuo egoismo, non gli lasci vivere una storia d’amore”, è la replica dell’ex velina.

Molti inquilini non comprendono la scelta di Helena. “Helena è pazza di Lorenzo, non sa più cosa fare per riprenderselo”, è il commento di Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi contro Helena Prestes

In Superled, Helena Prestes ha un acceso faccia a faccia con Jessica Morlacchi.

La modella sottolinea che gli inquilini non avrebbero mai capito le sue intenzioni: “Sbagliano a dire che sono innamorata di Lorenzo. Ho detto diverse volte che non sono innamorata di lui. Loro stanno rosicando”.

“In futuro potrai sicuramente trovare un ragazzo che ti possa apprezzare”, risponde Jessica. “Quando ti ho mai detto che sento qualcosa per lui. Io non ho mai potuto chiarire con lui. Non posso avvicinarmi a lui in Casa”, aggiunge Helena che in Tugurio avrebbe avuto modo di dialogare con Lorenzo.

“Abbiamo tutti notato che sei molto furba e una grande provocatrice”, conclude drasticamente la cantante.

Helena Prestes, l'incontro con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

In Tugurio, Shaila Gatta corre ad abbracciare Lorenzo Spolverato. La coppia viene raggiunta da Helena e Alfonso Signorini chiede alla modella: "Perché hai cambiato opinione con Lorenzo?".

"È molto difficile parlare con lui. Io in lui vedevo un amico. Lui però non vuole. Per lui il tradimento è più importante", spiega Helena.

"Io non costruisco un rapporto con una persona che mi ha provocato. Lei non mi vuole bene. Io sono deluso", replica Lorenzo che desidera ricostruire un rapporto con Helena.

