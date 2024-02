Nella puntata di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello, Greta Rossetti aveva analizzato insieme ad Alfonso Signorini il suo rapporto con due uomini della Casa: Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi.

Greta Rossetti, il rapporto con Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi

"Oggi Sergio è un amico. C'è molta empatia tra di noi ed è molto divertente. Non mi metto limiti", aveva spiegato Greta al conduttore parlando di Sergio.

Nel corso della sua avventura al GF, Greta ha costruito un legame molto forte anche con Vittorio Menozzi: "Con Vittorio abbiamo un rapporto speciale. Ci prendiamo tanto cura l'uno dell'altro. Gli voglio un bene immenso. Non ho una definizione per questo rapporto. Con Vittorio è un rapporto di fiducia e profondità. Siamo simili".

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sempre più vicini

La complicità tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti

Negli ultimi giorni nella Casa, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti si sono spesso sostenuti a vicenda. Greta è stata vicina a Vittorio mentre il ragazzo affrontava la tristezza per l'allontanamento da Beatrice Luzzi.

Anche una semplice partita a carte rivela un'alchimia crescente tra i due. "Mi sostituiresti mai a me?", chiede con ironia Greta.

"Non ti potrei mai sostituire", risponde il ragazzo. "Mettiamo in chiaro le cose. Hai questa faccia da fratellino che è questa. Poi hai un'altra faccia che non mi devi fare a meno che non mi vuoi conquistare. Così sai che faccia fare", spiega l'inquilina. "Ci penserò a quale faccia fare", conclude con il sorriso Vittorio prima di iniziare a giocare.

Tra i due nascerà qualcosa che potrebbe andare oltre l'amicizia?

