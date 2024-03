Greta Rossetti, l'incontro con la madre: "Sergio non mi è piaciuto"

"Non mi è piaciuto Sergio, fuori ho fatto un casino". La madre di Greta Rossetti entra nella Casa del Grande Fratello per esprimere il suo disappunto riguardo alla relazione tra la figlia e Sergio D'Ottavi.

I due stanno diventando sempre più vicini, tanto da arrivare a un bacio dopo che Sergio D'Ottavi le ha dedicato una canzone.

La madre di Greta Rossetti critica la relazione con Sergio al Grande Fratello

Anche se non approva del tutto la situazione, la madre della concorrente non intende ostacolare la felicità di Greta: "Forse ho sbagliato su una cosa: nel proteggerti troppo. Ho creduto in te, ma forse ho sbagliato. Devi essere sempre te stessa. Da oggi in poi, devi imparare a rispettarti. Non sono entrata entusiasta. Ti vedo felice, sii serena, ma voglio solo una promessa: non voglio conoscere nessuno. Quando sarai sicura, dopo un anno".

Successivamente, Marcella ricorda la nascita della figlia: "Ti ho concepita tre mesi dopo la nascita di tuo fratello. A nove mesi ti ho tenuta in braccio con la febbre alta e tu hai smesso di respirare, ti ho rianimata. Avevo solo 23 anni, non sapevo cosa fare, ti ho lasciata cadere a terra, eri diventata nera".

La donna affronta poi Sergio: "Eri un manipolatore, eri d'accordo con Bea per avvicinarti a Greta e baciarla".

