Grande Fratello, Zeudi Di Palma dopo il flirt con Javier Martinez: "La persona che mi piace è Helena"

Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello del 23 gennaio, dopo essere rientrata in gioco grazie al televoto del pubblico, Helena Prestes ha la possibilità di confrontarsi con Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

Javier, in confessionale, aveva ammesso un’attrazione per Zeudi, spiegando durante il confronto: "È partito tutto come uno scherzo, poi ci siamo aperti, abbiamo iniziato a parlare. Non c'è stato alcun controllo in quello che è successo".

Zeudi ridimensiona l’episodio: "È stato solo quella sera. Ci siamo raccontati e ci siamo abbracciati, c'è stata un'intesa e poi basta”. La situazione ha lasciato Helena sorpresa: “Non mi aspettavo di vedere questo".

Zeudi, però, rivela i suoi reali sentimenti: "La persona che mi piace qui dentro è Helena".

