Grande Fratello, l'ultimo saluto di Pamela Petrarolo: "Se fosse stato per me, non avrei mai mollato"

Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo torna nella Casa del Grande Fratello per un ultimo saluto ai concorrenti, dopo l'inaspettato abbandono avvenuto nella scorsa puntata. L'ex concorrente spiega le ragioni della sua uscita, precisando che la decisione non è dipesa da lei: "Me ne sono andata via di corsa, non me l'aspettavo perché ballavo, mettevo a posto la frutta, non vedevo l'ora che arrivasse la puntata e poi mi hanno chiamata. Sono andata via un'altra volta, e questa volta non ritornerò. Ma non potevo non venire qua a salutarvi, guardarvi tutti e ricordarmi che esperienza pazzesca è stata questa Casa per me".

Pamela ribadisce quanto fosse legata al reality e quanto desiderasse portare avanti il suo percorso: "Se fosse stato per me, non avrei mai mollato. Ma quando fuori ci sono cose più importanti, è chiaro che una mamma corre e va via".

L'ex ragazza di Non è la Rai racconta poi quanto avesse sognato di partecipare al Grande Fratello, lasciando un augurio ai concorrenti ancora in gara: "Che vinca il migliore!".

Prima di lasciare definitivamente la Casa, Pamela si ricongiunge con Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, le altre due Non è la Rai che avevano iniziato il percorso al Grande Fratello con lei, sulle note di "Please don't go".

