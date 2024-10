Grande Fratello, Tommaso Franchi manda un messaggio a Maica Benedicto: "Ci rivedremo"

La breve avventura di Maica Benedicto al Grande Fratello italiano non è passata inosservata, soprattutto per Tommaso Franchi. Il ritorno improvviso di Maica in Spagna non le ha permesso di salutare Tommaso come avrebbe voluto. Di fronte alla sua assenza, Tommaso le invia in diretta un messaggio: “Mi piacerebbe vederti un’altra volta perché non ho potuto salutarti come dovevo. Sei una ragazza magnifica."

Mariavittoria Minghetti, che nel corso delle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello ha mostrato un interesse per Tommaso, commenta ironicamente la situazione: "Sono sconvolta. Sono carini insieme".

Tommaso Franchi manda un messaggio a Maica Benedicto

Tommaso, in confessionale, trova un simbolico cuoricino: “Ci reincontreremo, questo è sicuro. Se vuoi venire in Toscana va bene, altrimenti posso venire a Madrid”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE