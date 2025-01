Grande Fratello, Tommaso Franchi in lacrime per la mamma

Nel corso della diretta di giovedì 16 gennaio del Grande Fratello, Tommaso Franchi non riesce a trattenere le lacrime all'arrivo della mamma, che fa il suo ingresso a sorpresa nella Casa. "È bellissimo essere qui amore - dice la signora Ginevra al figlio - Sono quattro mesi che rido con te, ballo con te, piango con te, quattro mesi che gioco con te. Sei bravissimo, stasera mi sento come quando andavo ai colloqui a scuola. Sei da 10 e lode, sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto".

Dopo l'abbraccio carico di commozione tra madre e figlio, per la signora Ginevra è tempo di conoscere Mariavittoria, legata a Tommaso dall'inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello. Quando Alfonso Signorini chiede a mamma Ginevra se per lei è un problema la differenza di età tra Tommaso e Mariavittoria, la donna risponde: "Il papà di Tommaso è più giovane di me, l'età non conta in amore".

