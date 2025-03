Grande Fratello, chi è il terzo finalista?

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello

Dopo oltre sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si contendono il titolo di terzo finalista. Il primo finalista è Lorenzo Spolverato, mentre la seconda finalista è Jessica Morlacchi.

Alfonso Signorini annuncia che a non arrivare in finale sono Chiara Cainelli e Stefania Orlando. Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti si recano in studio per il verdetto.

Alfonso Signorini legge il verdetto del televoto che sancisce che la terza finalista del Grande Fratello è Zeudi Di Palma.

"Lo dedico a mia madre e a mia nonna", è il commento di Zeudi all'annuncio del verdetto del televoto che l'ha eletta terza finalista di questa edizione del GF.

