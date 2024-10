Grande Fratello, Shaila Gatta si dichiara a Javier Martinez: "Mi si è acceso qualcosa"

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre, Shaila Gatta ammette i propri sentimenti per Javier Martinez, mettendo fine al suo rapporto con Lorenzo Spolverato. "Mi si è acceso qualcosa e sono proprio felice," dichiara Shaila, sottolineando come Javier sia un uomo che non l'ha mai giudicata e che desidera conoscere meglio.

Nei giorni scorsi, Javier si era dichiarato a Shaila dicendo che continua a provare qualcosa per lei: "Ho provato a guardarti con occhi diversi, ma non ce la faccio. Non sarai mai una mia amica".

Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello

In studio, l'opinionista Beatrice Luzzi esprime scetticismo: "Io continuo a non crederle. Vedo molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha non dargli un bacio?". "Per me un abbraccio è anche più intimo di un bacio. Mi sono innamorata per tre anni di un uomo che non mi ricambiava, ora ci vado con i piedi di piombo", risponde l'ex velina.

