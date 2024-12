I due ex faticano a mantenere un rapporto sereno nella Casa del Grande Fratello

Durante la puntata di lunedì 23 dicembre del Grande Fratello, Shaila Gatta si commuove guardando una clip che ripercorre la fine della sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato. “Non ho vinto niente, ho vissuto e mi sono accorto che questo amore è troppo grande da gestire”, dichiara Lorenzo. “Sono un disastro nelle relazioni. Ci sono degli atteggiamenti che mi portano a cose dentro di me che non ho risolto”. Tra questi, il sentirsi “schiacciato” dalla forte personalità di Shaila.

Shaila Gatta

Shaila, visibilmente emozionata, confessa: “È brutto vivere un amore fallito. Non mi fido più perché ho paura di essere ferita di nuovo. Ci ho provato in tutti i modi. Io lo amo ancora tantissimo”. Anche Lorenzo conferma di provare ancora amore per lei.

Durante le prove della coreografia di Natale, Shaila e Lorenzo, nonostante la promessa di rimanere amici, si sono scontrati più volte, destabilizzando anche gli altri inquilini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE