Durante la settimana, Simona Ventura si è recata vicino Scampia per intervistare Valentina : "Sono nove anni che non ho la certezza di chi ho al mio fianco. Io l’ho sempre amato, ma da parte sua non ho mai avuto la conferma che mi ami davvero". Poi aggiunge: "Se io ti espongo un problema e tu peggiori la situazione, significa che non ami la donna che hai accanto e non la rispetti".

Domenico D'Alterio e la compagna Valentina al Grande Fratello

Parlando di Benedetta, Valentina dichiara: "Lei dovrebbe capire come ci si sente al di fuori, guardando che stuzzica il mio uomo. Ma è una sfida? Una competizione? Io da casa cosa sto guardando? Che sei sempre attaccata a quest’uomo". E conclude: "Lei per me non è donna, non ha rispetto di un’altra donna".

Quando Valentina entra nella Casa, si accende il confronto: "Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia", gli dice. Domenico replica: "Fra me e Benedetta c’è sempre stata solo amicizia. Ho sbagliato nei tuoi confronti e ti chiedo scusa". Ma Valentina non si calma: "Io come donna non mi sento valorizzata, non mi sento rispettata. Mi stai facendo chiamare cornuta ancora oggi".

Valentina incalza: "Se non mi ami più, dillo. È il messaggio che stai mandando fuori". Domenico ribatte: "Io ti amo, ti ho sempre amata, ma nella vita si può sbagliare".

La discussione si accende ancora quando Sonia Bruganelli interviene: "Tu chiedi scusa, ma perché? Di cosa?". Domenico risponde: "Per il fatto con Benedetta, ma per me è sempre stata solo un’amicizia".

Valentina chiude il confronto: "Cresci, comportati da uomo, non stare attaccato a una ragazzina di 24 anni". Domenico replica: "Mi sto innamorando di Benedetta? Tu non hai capito nulla in nove anni".

Simona Ventura rimprovera Domenico: "Questo bacio non mi è piaciuto fino in fondo", riferendosi al gesto di Domenico prima dell’uscita di Valentina dalla Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE