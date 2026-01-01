Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 2 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 gennaio

Nella puntata di venerdì 2 gennaio, la famiglia è incredula alla notizia che Curro d'ora in poi lavorerà alla Promessa come lacchè.

Leocadia è risentita perché Alonso non ha rispettato le condizioni richieste dalla casa reale, per cui lei si era impegnata personalmente e gli annuncia che presto se ne andrà.

