Tante emozionanti sorprese e una nuova eliminazione: ecco i momenti da non perdere della ventisettesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella ventisettesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5, tante sorprese hanno emozionato gli inquilini della Casa, ma non sono mancati accesi scontri e una nuova eliminazione .

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno un acceso scontro durante il quale ripercorrono insieme ad Alfonso Signorini i momenti di tensione che hanno vissuto nella Casa negli ultimi giorni.

Luca Calvani rientra in Casa per sostenere Helena Prestes: "Credo sia la persona che più abbia bisogno di me adesso".

Due grandi sorprese per gli inquilini: Eva Grimaldi riceve la dolce sorpresa di Imma Battaglia insieme ai nipoti, Daniele e Viola mentre Bernardo Cherubini incontra la sua ex fidanzata Tiziana.

Arriva il verdetto del televoto: tra Eva Grimaldi e Bernardo, è Bernardo Cherubini a dover lasciare per sempre la Casa del GF.

Al termine della puntata, i concorrenti più nominati sono: Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE