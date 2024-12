L'incontro tra Lorenzo e la mamma di Shaila e il messaggio del compagno di Luca Calvani, ecco i momenti da non perdere della diciannovesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5, lo spirito natalizio ha invaso la Casa ma non sono mancati accesi confronti ed emozionanti incontri.

La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere arrivata al capolinea. Shaila Gatta si commuove di fronte a una clip che ripercorre la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato: "Io lo amo ancora tantissimo, ma non mi fido più perché ho paura di essere ferita di nuovo", confessa Shaila.

Lorenzo Spolverato incontra Luisa, la madre di Shaila Gatta. La donna non crede che Lorenzo sia innamorato di Shaila e critica duramente il ragazzo.

Dopo un confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani riguardo il loro rapporto nella Casa, Luca riceve un messaggio del suo fidanzato Alessandro che lo lascia in lacrime.

Arriva il verdetto definitivo del televoto: i concorrenti preferiti dal pubblico sono Helena Prestes e Javier Martinez.

La puntata si conclude con le nomination: il meno votato tra Emanuele, Bernardo, Le Monsé e Zeudi verrà eliminato nella prossima puntata di lunedì 30 dicembre.

