La nona puntata del Grande Fratello si apre con uno scontro che coinvolge più concorrenti. Al centro, Rasha Younes replica alle affermazioni di Francesca Carrara e Simone De Bianchi sull’autenticità della sua relazione con Omer. Lo scontro lascia sullo sfondo il primo bacio tra Rasha e Omer.
Rasha contesta Francesca: "Ha detto che io sono qui solo perché sono bella. Una frase non carina per una che dice di essere a favore delle donne. Vedo della cattiveria gratuita".
Poi la discussione si concentra su Simone. La concorrente lo accusa di aver travisato le sue parole per metterla in cattiva luce: "Tu cosa ne sai della mia vita? Non puoi tagliare parole e poi utilizzarle contro di me, per cercare di sporcare la mia immagine. Come ti permetti?".
Rasha rivendica: "Lavoro da quando ho 14 anni, non ho mai chiesto niente a nessuno, ti devi vergognare. Siete cattivi".