La nona puntata del Grande Fratello si apre con uno scontro che coinvolge più concorrenti. Al centro, Rasha Younes replica alle affermazioni di Francesca Carrara e Simone De Bianchi sull’autenticità della sua relazione con Omer. Lo scontro lascia sullo sfondo il primo bacio tra Rasha e Omer.

Rasha contesta Francesca: "Ha detto che io sono qui solo perché sono bella. Una frase non carina per una che dice di essere a favore delle donne. Vedo della cattiveria gratuita".