Scopriamo quando andrà in onda il prossimo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini

Nuove emozioni, incontri e sorprese saranno al centro della prossima puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini.

Di seguito, scopriamo quando andrà in onda la nuova puntata del GF. Nel video qui sopra i momenti più emozionanti della puntata in onda martedì 26 novembre.

Il Grande Fratello va in onda lunedì 2 dicembre

Sabato 30 novembre il Grande Fratello non andrà in onda.

Le storie della Casa più spiata d'Italia torneranno in onda lunedì 2 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Il Grande Fratello riunirà alcune delle coppie più amate della Casa? Quale sarà l'esito del televoto che vede in nomination Stefano Tediosi, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE