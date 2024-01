La nuova puntata del Grande Fratello va in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5

Quando andrà in onda il Grande Fratello?

Il Grande Fratello cambia giorno di messa in onda nella settimana che va dal 22 al 28 gennaio.

Scopriamo quando andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello: perché non va in onda questa sera

Il Grande Fratello non va in onda lunedì 22 gennaio per lasciare spazio alla diretta della finale della 36ª edizione della Supercoppa italiana.

Lunedì 22 gennaio, su Canale 5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta, andrà in scena la sfida Napoli-Inter in diretta dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita).

Prepartita, partita e postpartita sono anche in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Grande Fratello: quando andrà in onda la nuova puntata

I fan della Casa più spiata d'Italia non dovranno attendere molto per la nuova puntata del reality.

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, torna con nuova puntata martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5.

Emozionanti sorprese, incontri, nuove nomination e tanto altro attendono gli inquilini.

Chi è in nomination al Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 15 gennaio, tre concorrenti sono stati i più votati durante le nomination e sono per questo finiti al televoto.

I tre concorrenti in nomination sono: Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi. Chi volete salvare dalla prossima eliminazione? Il televoto verrà chiuso in diretta nel corso della puntata del 22 gennaio.

GF Party torna martedì 22 gennaio

Martedì 23 gennaio torna GF Party, il format in diretta streaming a partire dalle 20.30 su Mediaset Infinity e sul sito del Grande Fratello.

Anticipazioni, collegamenti dal backstage e molto altro per attendere e vivere la nuova puntata del GF insieme ai due conduttori Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

GF Party è visibile su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di Grande Fratello.

