La trentesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, vede il rientro nella Casa di Beatrice Luzzi dopo la morte del padre. "La decisione di capire cosa fosse meglio fare è stata difficilissima - ha raccontato l'attrice - Mi sono ricordata delle parole di mio padre durante l'ultimo incontro a Natale quando mi ha detto Questa volta Bea, non mollare come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dove riesci". La puntata prosegue con un approfondimento dedicato al rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, che sembrano essersi avvicinati. I due sono protagonisti delle sorprese della serata, con l'attore che si commuove durante l'incontro con il padre, mentre la ragazza riabbraccia la madre. Mirko Brunetti è chiamato al confronto a distanza con Giuseppe Garibaldi, definito "malizioso" per l'atteggiamento adottato nei confronti di Greta Rossetti e Perla Vatiero. Infine, le nomination: al televoto finiscono Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Chi sarà eliminato nella prossima puntata del 15 gennaio?