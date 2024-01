Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello: "Una decisione difficile"

Beatrice Luzzi fa ritorno nella casa del Grande Fratello. Dopo aver lasciato la Casa il 3 gennaio a seguito della morte del padre, ha deciso di rientrare durante la puntata dell'8 gennaio. "È la seconda volta che vi lascio nell'incertezza. Purtroppo sono stata investita da un dolore enorme", esordisce Luzzi dopo essere rientrata dalla porta rossa.

Prima di tornare nella Casa, l'attrice condivide una lettera che ha voluto scrivere al padre: " Mi hai permesso di salutarti prima di Natale e, trasmettendomi il tuo immenso amore, mi ha detto che eri fiero di me. Non me lo avevi detto mai così chiaramente e convintamente come hai fatto quest'ultima volta, seppur condizionato dal dolore, questa è stata l'ultima volta. Addio babbo, vola lontano e leggero".

Ai concorrenti, Beatrice Luzzi spiega: "La decisione di capire cosa fosse meglio fare è stata difficilissima. Mi sono ricordata delle parole di mio padre durante l'ultimo incontro a Natale quando mi ha detto: Questa volta Bea, non mollare come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dove riesci. Così, per onorare lui, sapendo comunque che mia mamma ha molti fratelli e sorelle che la assisteranno e che ci sono anche i miei figli, che hanno reagito con grande forza, ho deciso che era giusto continuare questo percorso cercando di rappresentare al meglio quei valori con cui sono cresciuta: responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri".

"Spero che tutti noi possiamo fare un passo avanti anche alla luce di questo doloroso evento che mi è capitato, ma credo coinvolga tutti noi. Ci lega comunque qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, bentrovati", continua la concorrente.

L'attrice viene accolta con commozione dagli inquilini, che la abbracciano calorosamente.

Alfonso Signorini spiega perché Beatrice può tornare al Grande Fratello: “Di fronte a un evento del genere, non possiamo privare un concorrente della possibilità di tornare in famiglia. È libero di farlo perché è legato a un evento imprevisto. In sei mesi può succedere di tutto nella vita".

