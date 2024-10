Grande Fratello, la puntata del 30 settembre in streaming

La quinta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 30 settembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Jessica Morlacchi, Luca Giglioli e Yulia Brusci sono i protagonisti di un triangolo. Giglio ammette: "Fisicamente Yulia mi attrae più di Jessica".

Helena Prestes racconta la sua storia, l'infanzia difficile e il rapporto con i genitori: "Mamma è diventata molto dura. Non parla più con me. Non so nemmeno se è viva".

Arriva il verdetto del televoto: Amanda Lecciso è la concorrente meno votata dal pubblico ed è la prima candidata all'eliminazione.

Sorpresa per Shaila Gatta che riceve la visita di mamma Luisa.

Infine, le immancabili nomination del 30 settembre: a rischio eliminazione ci sono Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria. Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato nel corso della prossima puntata di giovedì 3 ottobre.

