Grande Fratello, la puntata del 19 novembre in streaming

Martedì 19 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la tredicesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi parlando in diretta con Alfonso Signorini del loro triangolo amoroso, baci compresi. Tra di loro, poi, si accende una lite.

Yulia Bruschi riceve la visita a sorpresa di mamma Dayami e non riesce a trattenere le lacrime.

Alfonso Signorini, poi, fa notare a Lorenzo Spolverato il suo atteggiamento arrogante molto discusso sui social.

Luca Calvani si commuove nel parlare dell'amore per il compagno che gli ha scritto una lettera. Il concorrente è anche il più votato dal pubblico, diventando così immune alle nomination insieme a Mariavittoria, Shaila, Javier, Federica ed Helena.

I concorrenti in nomination sono: Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

