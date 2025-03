Lunedì 17 marzo è andata in onda su Canale 5 la quarantesima puntata del Grande Fratello. Tra confronti, sorprese e colpi di scena, nel corso della puntata il verdetto del televoto flash ha decretato una nuova eliminazione.

Durante la scorsa puntata sono stati nominati Helena, Shaila, Chiara, Mariavittoria e Javier. Il pubblico ha deciso di eliminare Javier ma, essendo veterano all'interno della casa, ha la possibilità di usufruire della seconda vita. Dopo il verdetto l'argentino fa quindi rientro nella casa.

Dopo la prima decisione da parte del pubblico, gli inquilini danno vita a una catena di salvataggio e per il televoto flash vengono scelti Tommaso, Mariavittoria e Chiara. A dover lasciare definitivamente la casa durante la quarantesima puntata è Tommaso Franchi.

Anche questa puntata ha riservato ai telespettatori scontri e confronti. Il primo della serata è tra Mariavittoria e Tommaso. La relazione tra i due inquilini ha avuto alti e bassi nel corso della settimana e la coppia ha affrontato una crisi a causa della gelosia da parte di entrambi.

Un altro confronto è avvenuto tra Shaila e Lorenzo, i due ex fidanzati hanno litigato in diretta. Shaila ha accusato Lorenzo di indossare una maschera dal momento che, prima della puntata di ieri, lui non ha mostrato interesse per chiarire la situazione che si è creata tra di loro dopo la scelta di lasciarsi.

Non sono mancati, nel corso della puntata, le sorprese che il Grande Fratello ha riservato ai concorrenti. Infatti, quella del 17 marzo è stata una serata ricca di emozioni per Tommaso che ha riabbracciato il papà Giacomo. Proprio in questa occasione il padre ha riservato al figlio parole di incoraggiamento.

Come di consueto la puntata termina con le nomination e gli inquilini scelgono di mandare al televoto Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Chi salverà il pubblico?

