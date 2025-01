Grande Fratello, la puntata del 13 gennaio in streaming

La ventiduesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 gennaio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 13 gennaio è andata in onda in prima serata su Canale 5 la ventiduesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Jessica Morlacchi torna nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Helena Prestes, accusandola di aver contribuito al suo ritiro dal reality. Jessica Morlacchi si scontra anche con Luca Calvani, passato dall'essere un grande amico della cantante a un'ostilità reciproca.

Zeudi Di Palma racconta la sua vita privata e il coming out a 19 anni. La madre di Zeudi, Maria Rosaria, le dedica una lettera.

Helena Prestes incontra l'amica Nikita Pelizon.

Il televoto del pubblico decreta il nuovo eliminato della Casa: Helena Prestes deve abbandonare per sempre il Grande Fratello.

In nomination troviamo quattro concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda.

