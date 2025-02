Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo lascia la Casa del Grande Fratello per motivi personali. L’annuncio arriva direttamente da Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 10 febbraio, spiegando che la concorrente ha dovuto abbandonare il reality per impegni familiari improrogabili.

"Pamela è dovuta uscire poche ore fa dalla Casa del Grande Fratello. Aveva già fatto un'uscita, come alcuni di voi ricorderanno. Questa volta ci sono degli impegni familiari a cui non può mancare, che deve seguire di persona. Siamo dispiaciuti per questo e per questo abbiamo dovuto interrompere il televoto che la vedeva tra i protagonisti", dichiara il conduttore.

A seguito dell’uscita di Pamela, il televoto attualmente in corso è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS verranno rimborsati.

Alfonso Signorini annuncia poi che il pubblico sarà chiamato a votare con un televoto flash per decidere chi sarà il primo finalista di questa edizione, con il titolo conteso tra gli uomini ancora in gara.

