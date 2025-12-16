Catalogo
TELEVOTO16 dicembre 2025

Grande Fratello, chi è al televoto dopo la semifinale del 15 dicembre

Al termine della semifinale del GF in onda il 15 dicembre, ecco chi è al televoto per il primo duello della finale
Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 15 dicembre, Simona Ventura introduce il primo duello della finale che si svolgerà giovedì 18 dicembre.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 15 dicembre

Jonas Pepe e Omer Elomari sono al televotoJonas Pepe e Omer Elomari sono al televoto

Tutti i concorrenti, tranne Anita Mazzotta che è la superfinalista, vanno in Superled dove Simona Ventura annuncia il primo duello della finale.

I concorrenti sono di fronte a otto sfere: solo una è dorata. Jonas Pepe pesca quella dorata e va al televoto, ma può decidere il suo sfidante: la sua scelta ricade su Omer Elomari.

Il concorrente meno votato tra Jonas Pepe e Omer Elomari verrà eliminato, mentre l'altro potrà continuare la sua corsa per la finale.

