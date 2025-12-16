Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 15 dicembre, Simona Ventura introduce il primo duello della finale che si svolgerà giovedì 18 dicembre.
Tutti i concorrenti, tranne Anita Mazzotta che è la superfinalista, vanno in Superled dove Simona Ventura annuncia il primo duello della finale.
I concorrenti sono di fronte a otto sfere: solo una è dorata. Jonas Pepe pesca quella dorata e va al televoto, ma può decidere il suo sfidante: la sua scelta ricade su Omer Elomari.
Il concorrente meno votato tra Jonas Pepe e Omer Elomari verrà eliminato, mentre l'altro potrà continuare la sua corsa per la finale.