Anche la trentasettesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 6 marzo in prima serata su Canale 5, si conclude con le consuete nomination. A differenza delle precedenti, però, tra i concorrenti al televoto ci sarà anche il terzo finalista di questa edizione del GF. Il pubblico, infatti, è chiamato a votare il concorrente che vuole vedere in finale e che andrà ad aggiungersi ai finalisti già annunciati, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Questo meccanismo, però, non viene svelato agli inquilini che votano senza sapere che il televoto eleggerà un nuovo finalista. Tutti continuano a credere che nella puntata di lunedì 10 ci sarà una nuova eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 6 marzo

Nella prima parte delle nomination, gli inquilini nominabili sono chiamati a votare tramite il meccanismo dei piramidali: chi pesca il piramidale nero "condanna" uno dei concorrenti ad andare in nomination e quindi al televoto. Sono due i primi concorrenti che finiscono in nomination: Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. La seconda parte delle nomination si svolge come di consueto, tramite i piramidali che decretano chi è chiamato a farle palesi e chi nel segreto del confessionale. A Chiara e Marivittoria vanno così ad aggiungersi al televoto: Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Il nome della terza finalista sarà svelato nel corso della puntata di lunedì 10 marzo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE