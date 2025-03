La trentaseiesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5, si conclude con le consuete nomination. Al termine di una puntata ricca di confronti, ben due eliminazioni e colpi di scena, il meccanismo dei piramidali costringe quattro concorrenti al televoto e dunque a rischio eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 3 marzo

Il viaggio del Grande Fratello verso la finalissima prosegue e in attesa di scoprire chi si unirà a Lorenzo e Jessica per arrivare in fondo al reality, i concorrenti sono chiamati alle nomination. Il meccanismo dei piramidali porta alla luce vecchie ruggini e alimenta nuove discussioni tra gli inquilini, che non si risparmiano. Al termine della puntata, i più nominati sono Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione.

