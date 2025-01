La ventitreesima puntata del Grande Fratello si conclude con le nomination. Ecco chi è finito al televoto durante l'appuntamento in onda giovedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 16 gennaio

Bernardo Cherubini è il primo candidato alla prossima eliminazione che avverrà nel corso della puntata di lunedì 20 gennaio. Tramite una catena di salvataggi, si determina il concorrente che sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione. L'inquilino che non viene salvato da nessun concorrente risulta essere Maxime Mbanda. Successivamente, le nomination si svolgono nel segreto del confessionale per gli immuni e in modo palese per tutti gli altri. I preferiti della Casa sono Mariavittoria Minghetti e Giglio; mentre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici danno rispettivamente l'immunità a Luca Calvani e Tommaso Franchi.

I concorrenti più nominati sono: Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nel corso della prossima puntata in programma lunedì 20 gennaio.

