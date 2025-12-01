Grande Fratello, le nomination

Il risultato del televoto avrà un doppio esito: i due concorrenti meno votati verranno eliminati e dovranno abbandonare per sempre la Casa.

Giulia Soponariu e Jonas Pepe sono gli unici concorrenti immuni in quanto prima e secondo finalista del Grande Fratello 2025.

I concorrenti fanno le nomination con il meccanismo dei piramidali: chi pesca il piramidale con la base nera fa la nomination in maniera palese mentre chi pesca quello con la base rossa nomina nel segreto del confessionale.

Prima delle votazioni, Simona Ventura comunica a Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio che sono in nomination a causa del provvedimento disciplinare preso dal GF nei loro confronti dopo le frasi dette contro Dolce Dona, la concorrente del Big Brother Kosovo in arrivo nella Casa come ospite.

I concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa sono: Rasha Younes e Francesca Carrara.

