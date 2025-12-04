Catalogo
SERIE TV05 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni dell'8 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, in onda lunedì 8 dicembre su Canale 5
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 8 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, le indagini di Tugce si rivelano molto utili.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede l'8 dicembre

Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin. Prima di suicidarsi, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della controparte.

