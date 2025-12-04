Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 8 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, le indagini di Tugce si rivelano molto utili.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin. Prima di suicidarsi, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della controparte.