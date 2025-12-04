La puntata integrale del 5 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz e Ceylin affrontano Nadide: i due hanno visto il video che riprende Nadide mentre acquistava la maglietta in un negozio.
Nel frattempo, Parla affronta il suo primo giorno di lavoro e si sistema nel suo ufficio.
Eren chiede a Tugce di indagare su Dilek. Ceylin e Ilgaz seguono Nadide.