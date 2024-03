La puntata del Grande Fratello di giovedì 14 marzo si è conclusa con le nomination dei concorrenti.

Beatrize Luzzi e Rosy Chin, che hanno già conquistato un posto in finale, non possono essere votate dagli inquilini della Casa. Lo stesso vale per Anita Olivieri che è già candidata all'eliminazione in quanto meno votata dal pubblico nella puntata del 14 marzo.

Le due finaliste Beatrice Luzzi e Rosy Chin iniziano una catena di salvataggio: ognuna di loro potrà scegliere il primo concorrente che vuole salvare. I due concorrenti scelti, a loro volta, ne salvano uno a testa.

La scelta definitiva per decidere chi è il secondo candidato all’eliminazione tra Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone, non salvati da nessun inquilino, è Anita Olivieri, che manda al televoto Sergio.

I concorrenti al televoto il 14 marzo: chi verrà eliminato?

I concorrenti sono poi chiamati a pronunciarsi nel segreto del confessionale o palesemente di fronte ai compagni attraverso il meccanismo dei piramidali, rossi o neri.

Dopo che tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto, sono quattro i concorrenti che si sfideranno al televoto: oltre ad Anita Olivieri e Sergio D'Ottavi, vengono nominate anche Greta Rossetti e Simona Tagli.

Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dal Grande Fratello.

